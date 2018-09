Inscrições serão iniciadas no dia 1º de outubro Agência Brasil / Arquivo

Após pouco mais de uma semana de atraso, o edital do concurso do Ministério Público de Pernambuco (MPPE) foi divulgado nesta quinta-feira (26) no Diário Oficial da União. No documento, foram anunciadas vagas para nível médio e superior, com salários que variam de R$ 3,1 mil até R$ 4,8 mil e carga horária de 30 horas semanais.

Para o ensino médio, foram disponibilizadas 13 vagas de técnico ministerial na área administrativa, além de formação de cadastro reserva.

Para quem tem ensino superior completo, foram divulgadas sete vagas (mais cadastro reserva) para cargo de Analista Ministerial na área jurídica; uma vaga (mais cadastro reserva) para a área de auditoria; uma vaga (mais cadastro reserva) para a área de biblioteconomia e uma vaga (mais cadastro reserva) para a área de documentação. As áreas de serviço social, arquitetura, medicina, engenharia civil, jornalismo, informática e pedagogia também estão com vagas para cadastro de reserva abertas. O curso tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado.

As inscrições serão iniciadas no dia 1º de outubro e podem ser feitas até o dia 26 do mesmo mês no site da Fundação Carlos Chagas. Elas custam R$ 75 para nível médio e R$ 110 para nível superior.