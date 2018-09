Inscrições já estão abertas PicJumbo

A Prefeitura de Toritama, município do Agreste Pernambucano, divulgou na última sexta-feira (21) edital de concurso público para provimento de 346 vagas em 13 cargos efetivos. As inscrições já podem ser realizadas exclusivamente via internet, por meio do site da organizadora do certame.

As vagas abertas são para funções nas áreas de agente de combate às endemias, agente comunitário de saúde, agente de trânsito e guarda municipal. Ainda são oferecidas oportunidades para professores de língua portuguesa, matemática, ciências, história, geografia, educação física e inglês.

A lista de pré-requisitos para todas as oportunidades está disponível no edital do certame. Ainda segundo a publicação, o processo seletivo será realizado através de provas objetivas e para os cargos de professor será realizada, também, prova de títulos. Já os candidatos aos cargos de guarda municipal e agente de trânsito e transportes serão submetidos a fase de teste de aptidão física, composto por flexão abdominal.

Selecionados receberão salário que pode chegar a R$ 2.970,97. Interessados devem realizar a inscrição até dia 2 de novembro, via internet. A taxa de participação será de R$125 para cargos a nível médio e R$ 130 para os de nível superior. Os pedidos de isenção da taxa de inscrição devem ser feitos até o dia 26 de setembro.

