Um vídeo divulgado na última terça-feira (18), mostra o professor de língua portuguesa Thiago Santos Conceição, de 31 anos, sendo agredido por alunos em sala de aula enquanto tentava aplicar uma prova para uma turma do 9º ano. As filmagens foram feitas no Centro Integrado de Educação Pública (Ciep) Mestre Marçal, no município de Rio das Ostras, Rio de Janeiro.

Thiago começou a lecionar no Ciep em fevereiro e conta que a escola vive uma rotina de agressões que vão desde insultos verbais até agressões físicas. “Eram constantes as agressões, mas a gente sempre acha que vai resolver com diálogo. (...) Eu tenho medo porque eu já vi ataques. [Perguntavam] se eu não tinha medo de amanhecer morto, que era para eu tomar cuidado para não ser atropelado, para eu tomar cuidado para não ir à escola de carro porque o pneu poderia aparecer furado. Então são diversos ataques que eu venho sofrendo”, afirmou em entrevista ao portal de notícias G1.

Após o episódio, o educador decidiu pedir afastamento de suas atividades alegando que não tem condições de voltar a dar aula para os estudantes. Thiago, que estudou em escola pública durante toda sua vida acadêmica, afirma que teme voltar para sala de aula. “Eu desejo continuar com a minha profissão, mas temo pela minha vida”, destacou emocionado.

Em nota, a Prefeitura de Rio das Ostras, informa que “os alunos envolvidos foram suspensos e que estuda tomar outras medidas socioeducativas”. Ainda de acordo com o órgão, “o professor vai receber suporte jurídico e psicológico e que vai ampliar o apoio aos educadores do município”.