As seleções abertas nos últimos dias somam mais de 400 vagas para cargos que exigem do nível fundamental ao superior em oportunidades em todo o Estado de Pernambuco. As inscrições encerram em julho. O LeiaJá preparou uma lista completa com as informações dos certames; confira:

Prefeitura de Triunfo

No sertão de Pernambuco, o município divulgou, no último dia 28, a realização de um processo seletivo que oferece cinco vagas e salários de R$ 1.200 até R$ 7.700 por mês. De acordo com o edital, o certame é direcionado para os cargos de médico e médico plantonista.

De acordo com o edital, as inscrições seguem até o dia 18 de julho, presencialmente, na sede da Secretaria Municipal de Saúde, que fica na Praça Monsenhor Elizeu Diniz, 17, Centro, Triunfo, das 8h às 13h.

Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes

O município da Região Metropolitana do Recife, divulgou, no último dia (27), o edital de processo seletivo que visa a contratação de 163 profissionais para a Secretaria de Saúde. De acordo com o documento, as vagas contemplam todos os níveis de formação. Os selecionados receberão remuneração mensal que pode chegar a quase R$ 10.904,42.

As inscrições seguem até o dia 31 de julho, exclusivamente, pelo site. A taxa de participação custa R$ 45 para as funções de nível técnico e R$ 60 para as funções de nível superior. O resultado final será divulgado no dia 21 de agosto.

Prefeitura de Salgadinho

O edital divulgado pelo município do interior do Estado, no último dia 20, visa a contratação de médicos generalistas, psiquiatra, cardiologista e ginecologista, com salários de até R$ 7 mil por mês.

As inscrições seguem até 16 de julho por e-mail, enviando os documentos necessários para o endereço selecaomedsalgadinho@gmai.com, ou presencialmente, na Secretaria de Saúde do Município na Rua Antônio Gomes de Moura, s/n – centro, das 8h às 13h30.

Polícia Militar

Com 500 vagas para o Curso de Formação e Habilitação de Praças da instituição, com R$ 1.100 de remuneração durante o curso, que tem duração de seis meses, o concurso público inscreve até 16 de julho através do site da UPE, que será a banca organizadora do concurso. A taxa será de R$ 135.

De acordo com o edital, para participar, é necessário ter nacionalidade brasileira, estar em dia com as obrigações militares, ter de de 18 a 28 anos no dia da inscrição no curso, possuir carteira de habilitação categoria B ou maior e ter altura mínima de 1,65m para homens e 1,60m para mulheres.

Ainda é divulgada a oportunidade para cargo de segundo tenente na PM. Interessados devem ter graduação em direito, entre outras exigências. Os salários para essa função passam de R$ 9 mil.

Corpo de Bombeiros

Divulgado no último dia 8, o edital visa a contratação de 20 oficiais através de concurso público. Para participar, é preciso não possuir antecedentes criminais, ter entre 18 e 28 anos, possuir habilitação de categoria B ou maior, além de altura mínima de 1,65 metros para homens e 1,60 para mulheres, e formação de nível superior em qualquer área do conhecimento.

Após o estágio probatório, os aprovados no concurso serão promovidos ao posto de Segundo-Tenente e incluídos no Quadro de Oficiais Bombeiros Militares (QOBM). O salário será de R$ 9.007.

As inscrições seguem até 8 de julho, exclusivamente, pelo site da banca organizadora. Taxa de participação é de R$150.

