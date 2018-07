A Polícia Militar de Minas Gerais (PM-MG) divulgou um concurso público com 1560 vagas para o cargo de soldado, que se destina a candidatos com diploma de nível superior. O salário é de R$ 3.278.

Além do requisito de escolaridade, para concorrer também é necessário ter 18 e 30 anos entre fevereiro e março de 2019 e estatura mínima de 1,60m.

Os candidatos serão selecionados através da realização de prova objetiva, avaliações psicológicas, avaliação física militar, exames preliminares e complementares de saúde e exame toxicológico.

As inscrições já estão abertas e devem ser feitas através do site da PM-MG até o dia 30 de julho e custam R$ 122. Para mais detalhes, acesse o edital do concurso.

