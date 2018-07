Os concursos públicos chamam a atenção de muitos profissionais que buscam mais segurança e estabilidade em suas carreiras. Por isso, o LeiaJa.com preparou uma lista com cinco certames para diferentes áreas e níveis de escolaridade que, juntos, oferecem 6.511 vagas e se encontram com as inscrições abertas. Confira:

Polícia Militar de Pernambuco

Vagas: 500

Escolaridade: nível médio

Prazo de inscrições: até 16 de julho pela internet

Salário: até R$ 2.819

Taxa: R$ 135

Edital

Prefeitura de Cuiabá

Vagas: 3.700

Escolaridade: nível médio e superior

Prazo de inscrições: até 16 de julho pela internet

Salário: até R$ 3.206

Taxa: R$ 60 e R$ 70

Edital

Polícia Federal

Vagas: 500

Escolaridade: nível superior

Prazo de inscrições: até 7 de julho pela internet

Salário: até R$ 22.672

Taxa: R$ 180 e R$ 250

Edital

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)

Vagas: 411

Escolaridade: níveis médio e superior

Prazo de inscrições: até 9 de julho de 2018 pela internet

Salário: até R$ 5.035

Taxa: R$ 84 e R$ 117

Edital

Secretaria de Estado da Educação de São Paulo

Vagas: 1495

Escolaridade: nível médio

Orazo de inscrições: até 10 de julho na internet

Salário: R$ 1.142

Taxa: R$ 32

Edital

