O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFPE) divulgou a concorrência pelas 2.585 vagas para 42 cursos técnicos e superiores nos campi de Abreu e Lima, Afogados da Ingazeira, Barreiros, Belo Jardim, Cabo de Santo Agostinho, Caruaru, Garanhuns, Igarassu, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Palmares, Paulista, Pesqueira, Recife e Vitória de Santo Antão do vestibular 2018.2 na última quinta-feira (28).

O curso mais concorrido, de acordo com a instituição, é o Técnico de Enfermagem no campus Abreu e Lima na modalidade subsequente, que exige a conclusão do Ensino Médio, com 11,93 candidatos inscritos para cada vaga. O segundo mais concorrido é o Técnico em Eletrotécnica, do Campus Recife, que também é subsequente, com uma concorrência de 8,05 por vaga, seguido pelo Técnico em Segurança do Trabalho, também no Recife, com 7,92 candidatos por vaga.

Já entre os cursos integrados ao Ensino Médio, o campus Recife detém os três cursos mais concorridos, que são os de Técnico em Química, Técnico em Segurança do Trabalho e Edificações, que tiveram, respectivamente, 10,82, 7,38 e 7,08 candidatos por vaga.

Entre os cursos de nível superior, quem registrou o maior número de inscritos por vaga foi o curso de Tecnologia em Gestão da Qualidade, no campus Igarassu, que está sendo ofertado pela primeira vez nesta edição do vestibular do IFPE.

