A loja é especializada em alimentação natural para pets Reprodução/Facebook

Os bichinhos de estimação, ou melhor, os pets, têm recebido cada vez mais atenção e tratamentos especiais de seus donos. Esses cuidados vão além do banho e tosa de pelos nas já tradicionais pet shops e, atualmente, o mercado voltado para esse segmento viu um crescimento surpreendente, sobretudo, no que diz respeito à alimentação. Pensando nisso, uma empresária pernambucana resolveu oferecer aos bichinhos, e seus proprietários, uma padaria especialmente voltada para eles, só com alimentos naturais. A Pet’s Padaria, primeira do segmento no Nordeste, abre suas portas no dia 5 de julho prometendo muito sabor e saúde para cães, gatos e outros animais domésticos.

O Brasil é o terceiro maior mercado do mundo em produtos voltados para pets. Só em 2017, o faturamento do país fechou em R$ 20,37 bilhões, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para animais e Estimação (Abinpet). O setor de pet food foi o que mais prosperou, representando 68,6% desse faturamento. Estes números vêm aliados ao crescimento da preocupação dos donos de cães e gatos em oferecer uma alimentação mais natural para seus pets. Uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) revelou que 79,2% dos donos de animais acreditam que comida saudável é item primordial.

Atenta a esses números, a empresária pernambucana Carlota Aymar decidiu investir nesse nicho. Crescida dentro de uma padaria - seu pai é proprietário das Padarias Globo -, ela decidiu trazer para o Nordeste um serviço que já é comum em outras capitais brasileiras e, sobretudo, no exterior. “Dentro desse novo mercado, que é o de animais, eu fiquei muito interessada porque já faço um trabalho de alimentação responsável para humanos há muitos anos. Juntei a paixão à técnica e ao conhecimento e estou muito animada com esse empreendimento”, disse em entrevista ao LeiaJá.

A Pet's Padaria vai oferecer alimentos naturais - entre pães, bolos, leite sem lactose e até vinhos e cervejas -, para cães, gatos, roedores, peixes, répteis e aves. Todos os produtos serão produzidos com insumos naturais e com a supervisão de veterinários, atentando para as especificidades de cada raça e animal: “A gente tem profissionais do ramo veterinário focados em fazer toda a alimentação. Qualquer coisa que saia da cozinha passa pela inspeção de um veterinário nutrólogo”. Segundo a empresária, que também é dona de duas cadelas da raça Bulldogue Francês, tudo é feito com bastante cuidado visando a saúde dos animais: “A gente não está trazendo simplesmente um produto, a gente está trazendo um novo conceito de alimentação para os pets”.

A padaria aposta em uma tendência que cresce cada vez mais em meio aos proprietários de pets, a alimentação natural. Carlota explica que esse tipo de alimentação pode “aumentar o tempo de vida do pet em três ou mais anos”, uma vez que pode evitar o surgimento de inúmeras doenças, inclusive o câncer. Em relação ao custo, a empresária observa: “Se você trocar a ração pela alimentação natural, os valores são equivalentes. É super acessível e você tem muito mais benefícios com a alimentação natural”.

Serviço

Pet’s Padaria

Soft opening: 05 de julho

Shopping RioMar (Av. República do Líbano, 251, Piso Térreo - Pina)

Segunda a sábado | 09h às 22h

Domingo | 12h às 21h