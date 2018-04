O Ministério da Educação divulgou o resultado dos pedidos de isenção de taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nesta segunda-feira (23). Os estudantes devem conferir a situação das suas solicitações fazendo login na Página do Participante no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Os participantes que desejarem recorrer do resultado de seu pedido deverão entrar com um recurso até o domingo (29), também através do site do Inep. Quem teve a justificativa de ausência reprovada por falta de apresentação de documentos comprobatórios ou incorreção de dados terá a chance de corrigir a solicitação durante a fase de apresentação de recursos. Já os estudantes que tiveram a solicitação rejeitada por outros motivos terão que apresentar novos documentos.

O resultado dos recursos será publicado no dia 5 de maio e as inscrições serão iniciadas dois dias depois, em 7 de maio, e ficarão abertas até o dia 18 do mesmo mês. Nesse período, os candidatos que tiverem recursos de isenção negados só terão a inscrição confirmada mediante o pagamento da taxa de R$ 82.

