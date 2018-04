Carreira militar é bastante procurada pelos jovens Centro de Comunicação do Exército

O Exército do Brasil prorrogou, conforme publicação no Diário Oficial da União, as inscrições para o concurso público que oferece 1.100 vagas. As oportunidades são para os Cursos de Formação de Sargentos (CFS).

Anteriormente, o prazo para candidaturas seria encerrado em 20 de abril. Agora, os interessados em participar do processo seletivo têm até o dia 27 deste mês para realizar as inscrições no site do Exército, sob o pagamento da taxa no valor de R$ 95.

Podem participar da seleção quem finalizou o ensino médio; são oferecidos cargos nas áreas de saúde, aviação e música. Os participantes da área de saúde devem ter completado o curso técnico em enfermagem e os interessados em música precisam comprovar habilidade com partituras e instrumentos musicais.

Do total de vagas, 910 vagas são exclusivas para homens, enquanto que 100 são direcionadas para mulheres. Entre as fases do processo seletivo estão exame intelectual, avaliação física, inspeção de saúde e exames específicos na área de música.

Algumas das cidades onde os exames serão realizados são Recife, Rio de Janeiro, Natal, João Pessoa, São Paulo e Campinas. Mais informações sobre o concurso podem ser obtidas no site da seleção.

