A Polícia Federal (PF) anunciou, no Diário Oficial da União desta sexta-feira (20), a autorização para a realização de um concurso público com 500 vagas para os cargos de delegado, perito criminal federal, escrivão, papiloscopista e agente.

O edital deverá, de acordo com a portaria, ser publicado em até seis meses a contar da publicação do texto. A autorização tem o objetivo de preencher cargos que estão vagos na corporação. De acordo com o texto da portaria, as vagas chegam a 5% do efetivo total da PF.

Entre as considerações da portaria, também é explicado que, de acordo com um aviso encaminhado pelos ministérios do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão ao Ministério Extraordinário da Segurança Pública, há disponibilidade orçamentária para despesas com o provimento dos 500 cargos em questão.

