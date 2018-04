Quase 30 vagas são oferecidas no certame Divulgação/Marinha

Começam nesta sexta-feira (20) as inscrições do novo concurso público para ingresso Quadro Técnico do Corpo Auxiliar de Marinha (CP-T). Segundo o edital do processo seletivo, existem 27 vagas distribuídas entre cursos bacharéis e licenciaturas. As candidaturas estão disponíveis até 10 de maio por meio do endereço virtual da Marinha; a taxa de participação custa R$ 120.

Podem participar do concurso candidatos das áreas de ciências biológicas, Comunicação Social, informática, direito, oceanografia, psicologia, pedagogia, serviço social e Segurança do Tráfego Aquaviário. Homens e mulheres podem concorrer às vagas, desde que tenham menos de 36 anos no dia 1º de janeiro do próximo ano.

O concurso prevê prova escrita, análise curricular, verificação de documentos, exame de títulos, testes de aptidão física, entre outras etapas. Ainda está previsto o Curso de Formação de Oficiais (CFO), no Rio de Janeiro, cuja duração é de quase 30 semanas.

De acordo com o cronograma da seleção, o CFO iniciará no dia 7 de março de 2019. Outros detalhes informativos sobre o concurso devem ser obtidos no edital.

