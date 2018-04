A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco divulgou uma seleção pública simplificada com 139 vagas para médicos de diversas especialidades para atuar em hospitais de todo o Estado. O processo seletivo será feita através de análise curricular e o salário é de R$ 7.514 por mês para plantões de 24 horas em um único turno ou em dois turnos de 12 horas semanais. O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (17).

Entre as opções de especialidades, há vagas para cardiologista, cirurgião geral, cirurgião pediátrico, clínico geral e cirurgião vascular. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas através do preenchimento de formulários preenchidos e entregues presencialmente das 8h30 às 12h e das 14h às 16h30, na sede da Secretaria. O endereço é Rua Dona Maria Augusta Nogueira, 519, bairro do Bongi, no Recife. O procedimento também pode ser feito via Sedex.

