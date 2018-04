Professor Valter Júnior é o autor da paródia Nathan Santos/LeiaJáImagens

As pernambucanas MC Loma e as Gêmeas Lacração despontaram no cenário artístico brasileiro a partir do hit “Envolvimento”. Desde o Carnaval deste ano, o brega-funk das garotas rompeu as fronteiras de Pernambuco e agitou outros Estados, levando as meninas a participarem de vários programas de entretenimento.

Atento ao sucesso de Loma, o professor de química Valter Júnior, do curso ‘Os Caras de Pau do Vestibular’, localizado no Recife, resolveu inovar. Inspirado no ritmo das pernambucanas, ele criou uma paródia da música ‘Envolvimento’ e seus alunos puderam acompanhar uma aula de química de maneira bem descontraída.

A paródia você confere no programa Vai Cair No Enem, que reúne dicas das principais disciplinas do Exame Nacional do Ensino Médio. Nosso programa é publicado semanalmente aqui LeiaJá, mas também estamos no Instagram - @vaicairnoenem –, onde os feras acompanham informações diárias sobre a prova. Confira a seguir toda a desenvoltura do professor que se inspirou em MC Loma:

Embed:

