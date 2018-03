Há diversos fatores envolvendo a falta da presença de um jovem no mercado de trabalho e na educação. O estudo internacional "If it's already tough, imagine for me" (Se já é difícil, imagine para mim - em tradução livre), conduzido por pesquisadores do Banco Mundial, traça as causas e consequências da falta da juventude nesses espaços no Brasil. Para o estudo, foram realizadas 77 entrevistas qualitativas com jovens pernambucanos, de 18 a 25 anos, que vivem em áreas urbanas e rurais do Estado e, também, não trabalham nem estudam.

A discussão em cima desse perfil de jovens, conhecidos como "nem-nens", é levantada repercutindo as condições que levaram eles a essa condição. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2015, 23,5% dos jovens entre 15 e 29 anos estão enquadrados nessa realidade. Segundo o levantamento dos autores do estudo internacional, os fatores socioeconômicos, estrutura do sistema educacional e mercado de trabalho contribuem, também, na formação desse quadro que tem crescido no país, de acordo com dados da PNAD, que mostram a elevação de 1.5 milhões em 1992 para 2.4 milhões em 2013.

O estudo realizado pelos pesquisadores do Banco Mundial aponta, em três grupos, as barreiras internas e externas durante as vidas dos jovens que, como consequência, os classificaram como “nem-nens”. A análise mostra fatores sociais e de gênero como maiores empecilhos, intensificados principalmente em zona rurais, onde há pouca oportunidade de acesso aos meios de emprego e educação, além de uma grande separação de gênero, como conclui os pesquisadores.

“A culpa não é dos jovens. O estudo mostra que algumas condições relacionadas à pobreza e ao gênero produzem um conjunto de barreiras difíceis de superar. Essas limitações prejudicam sobretudo as mulheres, que se veem afetadas na capacidade de imaginar seus futuros, perseverar e ter resiliência”, avalia a cientista social alemã Miria Muller, em entrevista ao El País.

A pesquisa identificou jovens com barreiras de motivação interna. Em sua maioria, estão mulheres casadas e com filhos pequenos, dependentes financeiramente de terceiros, que têm como desejo uma segurança financeira e familiar. Esse perfil demonstra como maiores atividades, cuidados domésticos e de crianças impossibilitam a ascensão econômica.

Em outro grupo, sendo esse representado por jovens que demonstram interesse em retornar à escola ou trabalho, mas encontram barreiras na conquista desses objetivos, estão enquadrados concluintes do ensino médio e que, em alguns casos, realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), mas não têm interesse em evoluir para aquisição de mais conhecimento. Esses jovens reconhecem a sua atual situação e necessidade de mudança.

Ainda há os jovens que buscaram estudar e trabalhar, mas esbarraram em problemas sociais e para conquista de avanços na carreira. Entre as barreiras, problemas em conciliar as atividades escolares e de trabalho, fatores de locomoção e compra de material escolar. Esses jovens desejam uma estabilidade, com emprego de carteira assinada, para retornarem os estudos.

Ainda são pontuadas questões como acesso à universidade pública como um dos maiores desafios, porque o sistema de educação não prepara os estudantes para ingresso nesses espaços. Além da crise econômica e dificuldade no acesso a oportunidades de empregos para mulheres, por ofereceram, em sua maiora, trabalho com longas horas de trabalho. Também há a discriminação pelas mães com crianças pequenas.

Apresentado os fatores que contribuíram na criação dos jovens considerados desengajados, os pesquisadores ainda propõem uma série de fatores que podem ser realizadas pelo governo para a diminuição desse número de “nem-nens”. Entre elas, o estímulo às mulheres na sua transformação social e mudança de perspectivas, para não serem vistas apenas como cuidadoras. E a criação de programas que visam dar apoio a esses jovens e melhoria no acesso à informação e educação.