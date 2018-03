O Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) de Pernambuco realizará, na próxima quarta (7) no Recife, e quinta-feira (8) em Goiana, eventos gratuitos com palestras para jovens, em comemoração ao Dia Estadual do Jovem Empreendedor.

A palestra da quarta-feira (7), no Recife, se chamará “Empreendedorismo – A mágica do sucesso” será realizada às 9h, no Teatro das Tabocas do Centro de Convenções, localizado na Av. Prof. Andrade Bezerra, S/N, bairro de Salgadinho. Já o evento da quinta-feira (8) se chamará “Mundo Mágico do Empreendedorismo” e será realizada no Sesc Ler Goiana, localizado na Rua do Arame, s/n, no Centro. As inscrições devem ser feitas no local dos eventos.

As palestras terão um clima de “magia” porque os palestrantes utilizarão truques de mágica para atrair os jovens e transmitir o conteúdo de modo mais dinâmico e se destinam a alunos da rede estadual de PE, do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), do Serviço Social do Comércio (Sesc), universidades da região e escolas técnicas.

De acordo com o gerente do Centro de Educação do Sebrae em Pernambuco, Thiago Suruagy, apesar de muitas vezes as pessoas associarem um ao outro, ser empresário e ser empreendedor são coisas distintas. Ele argumenta que é preciso desmistificar esse pensamento.

"As habilidades empreendedoras como o estabelecimento de metas, proatividade e foco no resultado, podem ser encontradas em vários profissionais de áreas diferentes. Nas palestras iremos disseminar a cultura empreendedora para os jovens e mostrar como desenvolver essas habilidades, principalmente em um cenário de novas tecnologias onde o mercado está sempre mais exigente”, explicou o gestor.

