O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFPE) divulgou, na última sexta-feira (23), a lista de espera e quadro de vagas remanescentes da chamada regular do Sistema Seriado de Seleção (SISU) 2018.

De acordo com o edital, os candidatos listados devem comparecer na instituição, no qual foi inscrito, entre os dia 28 de fevereiro e 2 de março, para assinatura do termo de confirmação presencial de interesse pela ocupação de vaga, munidos da cédula de identidade e CPF.

Após assinatura do termo, o IFPE publicará uma nova lista com a relação dos candidatos seguindo a ordem das notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Essa classificação geral servirá de base para futuras convocações de matrícula, no qual leva em consideração o número de vagas disponíveis em cada curso.

A primeira lista convocatória está prevista para o dia 14 de março, já as matrículas acontecem entre os dias 19 e 21 de março. O IFPE ainda ressalta que novas convocações serão realizadas de acordo com a necessidade de preenchimento das vagas ofertadas.

O IFPE atende pelo e-mail sisu@reitoria.ifpe.edu.br ou pelo telefone 2125.17362 para esclarecimento de dúvidas.

As listas de espera estão disponíveis abaixo:

- Lista de Espera - Campus Barreiros

- Lista de Espera - Campus Pesqueira

- Lista de Espera - Campus Recife