Kelly Clarkson é a nova jurada do The Voice americano

Na próxima segunda-feira (26), nos Estados Unidos, a 14ª temporada do "The Voice" estreia com uma artista que veio de um reality show musical. A cantora Kelly Clarkson, lançada ao mundo no programa "American Idol", se junta aos veteranos Adam Levine, Alicia Keys e Blake Shelton. Um vídeo publicado no Facebook da artista mostra que a interação já está rolando solta entre os outros técnicos, além do carisma direcionado aos candidatos.

NOVIDADE

O "The Voice" traz uma nova função para apimentar - ainda mais - a competição no canal NBC. O técnico poderá bloquear um concorrente no momento em que o participante for parar no seu time. A regra é válida para ser usada apenas uma vez durante a temporada.